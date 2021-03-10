Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Танцоры из Карелии показали мастерство на соревнованиях в Москве
10.03.2021 18:00
Форель "в законе" 4
10.03.2021 12:25
Владельцы построек, незаконно появившихся в лесной зоне Петрозаводска, могут не бояться 2
10.03.2021 16:19
В Петрозаводске нашли директора в школу, которая почти полгода была без руководителя 6
10.03.2021 12:28
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
Новое
Сегодня 11:05
Мужчина обнаружил в унитазе живую кобру и попытался ее смыть 1
10.03.2021 23:30
"Минимум 5 самолетов в сутки": Парфенчиков объяснил, как загрузить аэропорт "Петрозаводск" 9
10.03.2021 14:51

Бдительный житель Петрозаводска помешал бомжу украсть сигареты

Новости. Криминал
11:58, 11 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Подозреваемого в попытке кражи по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 10 марта в дежурную часть отдела полиции №1 в Петрозаводске обратился 46-летний местный житель. Бдительный гражданин сообщил, что стал свидетелем того, как неизвестный мужчина повредил защитные рольставни на окне одного из небольших магазинов, затем разбил стеклопакет и проник в помещение.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы. По горячим следам полицейские задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину, не имеющего определённого места жительства.

По версии следствия, подозреваемый пытался похитить блок сигарет, однако осуществить задуманное не успел. При личном досмотре стражи порядка изъяли добытое незаконным путём имущество.

Возбуждено уголовное. В настоящее время фигурант задержан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Аналитика

10.03.2021 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 4
10.03.2021 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
10.03.2021 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 2
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»