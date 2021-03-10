Бдительный житель Петрозаводска помешал бомжу украсть сигареты

Подозреваемого в попытке кражи по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 10 марта в дежурную часть отдела полиции №1 в Петрозаводске обратился 46-летний местный житель. Бдительный гражданин сообщил, что стал свидетелем того, как неизвестный мужчина повредил защитные рольставни на окне одного из небольших магазинов, затем разбил стеклопакет и проник в помещение.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы. По горячим следам полицейские задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину, не имеющего определённого места жительства.

По версии следствия, подозреваемый пытался похитить блок сигарет, однако осуществить задуманное не успел. При личном досмотре стражи порядка изъяли добытое незаконным путём имущество.

Возбуждено уголовное. В настоящее время фигурант задержан.