«Бегали по лесу за медведицей»: в районе Кижей в Карелии на дикого зверя надели ошейник

Инспектор рассказал, страшно ли ловить медведя на островах.

В паблике национального парка «Водлозерский», к которому относится Кижский заказник, рассказали о самом сложном этапе проекта «В соседстве с медведями» — установке GPS-ошейника на дикого зверя.

Сообщение о медведе, выходящем в Кижских шхерах к контейнерам с отходами, поступила к госинспекторам парка. Специалисты выехали на место и устроили засаду.

«Разложили приманку и стали ждать. Медведица появилась поздним вечером. Немаленькая, 110 килограмм, 120 см в холке. Первый шприц с лекарством не усыпил животное, пришлось обращаться за помощью в МЧС музея-заповедника „Кижи“. Ребята быстро среагировали, к ночи у нас была еще одна порция лекарства. Пока ждали — бегали по лесу за медведицей, чтобы не потерять её и шанс на установку ошейника. Животное не давало подойти близко: то на дерево пыталось залезть, то бросалось на нас», — рассказал старший госинспектор Сергей Лалаев.

Со второй порции лекарства медведицу удалось усыпить. На зверя надели ошейник и на лодке перевезли на материк. Затем убедились, что с косолапым все в порядке.

По словам госинспектора, ловить медведя не страшно, главное — концентрация, знание повадок хищника, осторожность и слаженность действий в команде. «Медведь молодой, прикормленный, поэтому человека он не боится — привык к людям. Но главное помнить, что перед тобой дикое животное. Осторожность должна быть, нельзя лезть на рожон!», — отмечает Сергей Владимирович.

За медведицей теперь будут наблюдать в специальном приложении, разработанном российской фирмой «Квазар». Специально для Кижского заказника специалисты фирмы разработали дополнительную функцию: ошейник будет уходить в спячку вместе с медведем, экономя заряд батареи, и следить за косолапым можно будет в течение трех лет.