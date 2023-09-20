Бегущий собаковод снес двух женщин поводком на переходе в центре Петрозаводска

Необычное ДТП попало в объектив камеры компании Sampo.ru.

На пересечении улиц Гоголя и Красноармейская в карельской столице бегущий мужчина с собакой опрокинул поводком навзничь двух женщин, переходивших проезжую часть по«зебре».



Одна петрозаводчанка поднялась на ноги самостоятельно, другой, пожилой женщине, потребовалась помощь.



Видео инцидента опубликовали в паблике «Живой Петрозаводск».