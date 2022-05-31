Белка с шестью бельчатами поселилась на даче у жительницы Карелии (ВИДЕО)

Дачный участок жительницы Беломорска стал домом для шустрой семейки белок.

Беломорчанка разместила на своей странице в соцсети видео со своими соседями — на ее даче поселилась мама-белка с шестью бельчатами.

«Хорошая, умная, заботливая мама Белка. И бельчата у неё красивые, ловкие, шустрые и прикольные. Утро весёлой семейки начинается с разминки. Малыши попрыгают, чтобы размять лапки и айда в новый неизведанный окружающий мир! Пробежались по всему дачного участку (и к соседям заглянули), побывали во всех постройках, побегали по крышам и подоконникам, цветникам, покачались на ветках деревьев. Так резвятся, что того и гляди ноги оттопчут. Набегавшись вдоволь, возвращаются в своё укрытие. И вмиг становится тихо. Тихий час длится два — три часа. Вот такая дружная семейка живёт у меня на даче», — пишет Татьяна Каньшиева.

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