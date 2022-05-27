Медведи вышли к людям возле города в Карелии (ВИДЕО)

Медведица с двумя медвежатами повстречалась автолюбителям на дороге возле Медвежьегорска.

Видео встречи с медвежьей семьей было выложено в паблике «Медвежьегорск Online». Возле дороги автолюбители увидели медведицу с двумя маленькими медвежатами — зверята начали оперативно спускаться с дерева, когда поняли, что за ними наблюдают.

Авторы видео уточнили, что медведи повстречались им возле дороги Медвежьегорск — Лавас-губа.

В комментариях читатели упомянули, что это далеко не первая встреча с медведями в окрестностях города. Одна из подписчиц паблика сумела сфотографировать медведей совсем недалеко от города. По ее словам, совсем недалеко на велосипедах катались дети.

Напомним, недавно медведицу с медвежонком видели у аэродрома на севере Карелии.