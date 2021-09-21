Белое море в Карелии оказалось на третьем месте среди желанных направлений морского отдыха

По данным опроса сервиса Туту.ру, самым популярным в России оказалось Черное море, третье место с Белым разделило море Лаптевых.
Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, на каком российском море хотели бы побывать туристы. Более двух тысяч человек приняли участие в опросе на сайте сервиса: «на каком море в России вы хотели бы побывать?».
Самым популярным морем оказалось Чёрное, где хотел бы побывать примерно каждый пятый опрошенный (21% голосов). На втором месте оказалось Японское море, оно манит 15% респондентов.
Белое море, омывающее берега Карелии, мечтают увидеть 8% опрошенных — столько же, сколько Каспийское и Балтийское моря, а также море Лаптевых.
Результаты опроса получились следующими:
21% — Чёрное
15% — Японское
8% — Белое
8% — Каспийское
8% — Балтийское
8% — море Лаптевых
6% — Охотское
6% — Берингово
5% — Азовское
5% — Чукотское
4% — Баренцево
3% — Карское
3% — Восточно-Сибирское море
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