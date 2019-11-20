Белорусские автобусы будут обслуживать пригородные перевозки в Карелии

Продолжается обновление подвижного состава предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис", сообщают в правительстве республики

Четыре автобуса "МАЗ-206", приобретенные за счет средств Резервного фонда Правительства России, поступили в Карелию.

Как отметил заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Виталий Спиридонов, в этом году на покупку машин для ГУП РК "Карелавтотранс" и ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис" из регионального бюджета выделены 103,5 млн рублей, еще 97 млн - из Резервного фонда Правительства России при содействии Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. В общей сложности на эти средства до конца года будут закуплены 33 новых автобуса российского и белорусского производства.

"Мы приобретаем транспортные средства трех марок: "ПАЗ", "Неман" и "МАЗ". Необходимо отметить, что закупаемые автобусы соответствуют требованиям по обеспечению самостоятельного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан согласно федеральному законодательству: есть аппарели, световые и звуковые системы оповещения, кнопки вызова, места для стоянки колясок, надписи шрифтом Брайля", - пояснил Виталий Спиридонов.

Ранее в столицу Карелии поступили восемь автобусов "ПАЗ Вектор NEXT - 320435-04" и два белорусских автобуса «Неман», которые уже работают на пригородных и междугородних маршрутах, а также два автобуса большого класса "МАЗ-203", предназначенных для работы на пригородных направлениях с большим пассажиропотоком.

Автобусы белорусского производства, доставленные в столицу Карелии на минувшей неделе, дополнят парк машин, обслуживающих пригородные перевозки. После прохождения процедуры государственной регистрации и получения номеров новые транспортные средства выйдут на линию, заменяя выработавший технический ресурс автотранспорт.

"МАЗы хорошо зарекомендовали себя на маршрутах: надежны, комфортабельны, многие оборудованы кондиционерами. Это современные, удобные машины", - констатировал Виталий Спиридонов.