Подписаться
Новости. Общество
10:03, 20 Ноября 2019
фото: Правительство Карелии

Белорусские автобусы будут обслуживать пригородные перевозки в Карелии

Загрузка...

Продолжается обновление подвижного состава предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис", сообщают в правительстве республики

Четыре автобуса "МАЗ-206", приобретенные за счет средств Резервного фонда Правительства России, поступили в Карелию.
Как отметил заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Виталий Спиридонов, в этом году на покупку машин для ГУП РК "Карелавтотранс" и ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис" из регионального бюджета выделены 103,5 млн рублей, еще 97 млн - из Резервного фонда Правительства России при содействии Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. В общей сложности на эти средства до конца года будут закуплены 33 новых автобуса российского и белорусского производства.

"Мы приобретаем транспортные средства трех марок: "ПАЗ", "Неман" и "МАЗ". Необходимо отметить, что закупаемые автобусы соответствуют требованиям по обеспечению самостоятельного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан согласно федеральному законодательству: есть аппарели, световые и звуковые системы оповещения, кнопки вызова, места для стоянки колясок, надписи шрифтом Брайля", - пояснил Виталий Спиридонов.

Ранее в столицу Карелии поступили восемь автобусов "ПАЗ Вектор NEXT - 320435-04" и два белорусских автобуса «Неман», которые уже работают на пригородных и междугородних маршрутах, а также два автобуса большого класса "МАЗ-203", предназначенных для работы на пригородных направлениях с большим пассажиропотоком.

Автобусы белорусского производства, доставленные в столицу Карелии на минувшей неделе, дополнят парк машин, обслуживающих пригородные перевозки. После прохождения процедуры государственной регистрации и получения номеров новые транспортные средства выйдут на линию, заменяя выработавший технический ресурс автотранспорт.

"МАЗы хорошо зарекомендовали себя на маршрутах: надежны, комфортабельны, многие оборудованы кондиционерами. Это современные, удобные машины", - констатировал Виталий Спиридонов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин
2019-11-20 10:47:39
Ещё может Григорьевича дадите России лет на пять , в аренду, тогда может он со своей командой и наведёт порядок наконец-то?
Сеня
2019-11-20 10:17:45
свои ЛИАЗы нельзя было приобрести? Опять этому Усатому помогаете? Он плюёт в Россию
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 11:02
Политкухня
Высокие стандарты выборов
В Карелии начнут работать цифровые избирательные участки.
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 4
19.11.2019 14:42
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 22
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»