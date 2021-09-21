«Бьемся в закрытые двери»: опека забрала детей-двойняшек у жительницы Петрозаводска из-за синяков на коже

Жительница Петрозаводска заявляет, что синяки, из-за которых у нее забрали приемных детей, на самом деле являются особенностями кожи, а не следами избиений.

Лариса Винярская в августе была лишена права опеки над приемными детьми-двойняшками. Опека забрала 11-летних мальчика и девочку из семьи в январе, поскольку получила сообщение из школы о том, что у одного из них зафиксированы синяки. Пятна на коже были обнаружены на коленях и локтях мальчика.

Мать утверждает, что пятна на теле приемного сына обусловлены особенностями его кожи, а не травмами. В доказательство она демонстрирует справку от врачей, где говорится, что у мальчика «кожные покровы бледно-розового цвета, склонность к «мраморности». Также на локтях и коленях ребенка медиками был обнаружен гиперкератоз — кожное заболевание, проявляющееся в виде загрубевшей кожи на стопах, коленях и локтях. Копия медицинской справки есть у «Столицы на Онего»

Лариса Винярская заявила, что в настоящее время готовит заявление в горсуд с требованием отмены постановления о лишении ее опекунства. Она также намерена жаловаться в кассационный суд Санкт-Петербурга.

Сейчас оба приемных ребенка находятся в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда».

Винярская рассказала «Столице на Онего», что не может добиться возврата детей в семью. «Бьемся в закрытые двери», — заявила она. По словам приемной матери, прежде жалоб на нее и ее семью никогда не поступало.

Лариса Винярская утверждает, что ранее могла видеться с детьми по графику, она передавала им вещи и лакомства. После того, как в августе ее лишили опекунства, ей запретили любые встречи. По словам Винярской, дети звонят ей и просятся домой.

Telegram-канал «Mash» подготовил материал о ситуации в семье Ларисы Винярской, у которой опека изъяла детей.