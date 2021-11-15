«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Южный циклон идет в республику с сильным снегом и ветром.

Как сообщается в паблике «Погода ПетрозаводскА и Карелии», 30 ноября, на всей территории республики ожидается снег, местами сильный снег, метель. Северо-восточный усилится до 8-13 м/с с порывами до 14-17 м/с, а на акваториях Ладожского и Онежского озер - до 22 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы и сложная обстановка. Причиной изменения погоды станет южный циклон «Бенедикт».

В ночь на 30 ноября снегопад начнется на юге Карелии, где-то к полудню он придет в центр республики, а к вечеру он доберется до севера. Больше всего осадков выпадет на юге, там снежный покров увеличится на 14-18 см, в центре и на севере республики ожидается увеличение покрова на 5-10 см.

В Петрозаводске осадки начнут усиливаться ночью, пик снегопада придется на ночь и раннее утро, когда в городе выпадет около 12 мм осадков, днем добавится еще около 5 мм. Суммарно снежный покров должен увеличиться на 14-17 см.

Небольшой снег сохранится и 1 декабря. Начиная со второго числа осадки станут маловероятны, а температура воздуха понизится до -10...-15 градусов.

Ранее власти Петрозаводска дали последний шанс компании, которая чистит дороги от снега.