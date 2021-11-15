890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Пешеход сделал сальто после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 08:30

«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Новости. Погода
15:35, 28 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Южный циклон идет в республику с сильным снегом и ветром.

Как сообщается в паблике «Погода ПетрозаводскА и Карелии», 30 ноября, на всей территории республики ожидается снег, местами сильный снег, метель. Северо-восточный усилится до 8-13 м/с с порывами до 14-17 м/с, а на акваториях Ладожского и Онежского озер - до 22 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы и сложная обстановка. Причиной изменения погоды станет южный циклон «Бенедикт».

В ночь на 30 ноября снегопад начнется на юге Карелии, где-то к полудню он придет в центр республики, а к вечеру он доберется до севера. Больше всего осадков выпадет на юге, там снежный покров увеличится на 14-18 см, в центре и на севере республики ожидается увеличение покрова на 5-10 см.

В Петрозаводске осадки начнут усиливаться ночью, пик снегопада придется на ночь и раннее утро, когда в городе выпадет около 12 мм осадков, днем добавится еще около 5 мм. Суммарно снежный покров должен увеличиться на 14-17 см.

Небольшой снег сохранится и 1 декабря. Начиная со второго числа осадки станут маловероятны, а температура воздуха понизится до -10...-15 градусов.

Ранее власти Петрозаводска дали последний шанс компании, которая чистит дороги от снега.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-28 19:15:26
Заграница нам поможет,
Вася
2021-11-28 19:09:16
Когда стало ясно, что все пропало?Люди выбирают разные даты — в основном в период с 2000 по 2014 г.
кир
2021-11-28 17:40:09
В трудовом договоре с дворником должно быть записано отдельным пунктом - чистить всё время, пока снег идет.))
кир
2021-11-28 16:28:35
Пофиг, всегда так бывает.
0ff
2021-11-28 16:04:48
Ожидается очередное нытье :)
Вася
2021-11-28 19:14:54
0ff, Законное возмущение сограждан!
Изя
2021-11-28 16:23:58
0ff, отчего же ???))) :)
Offff
2021-11-28 17:13:40
Изя, Ожидается очередная паника , мэр на костылях и губер с лопатою. :)
карел
2021-11-28 17:36:48
Offff, наоборот было бы луяше :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска
23.11.2021, 10:18
Глава Карелии допустил смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита

Аналитика

26.11.2021 17:08
Капитал
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
Для получения QR-кода после выздоровления, необходимо не только обратиться к врачу, но и иметь подтверждение заболевания по результатам проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»