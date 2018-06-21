Беньяминова повторно возглавила Конституционный суд Карелии

Парламентарии одобрили кандидатуру Светланы Беньяминовой на должность председателя республиканского Конституционного суда.

"Всю жизнь проработала в отрасли. Докладывать о ней очень легко: профессионализм, добросовестность, законность. Она своем посту", - охарактеризовал Беньяминову представитель главы в карельском парламенте Юрий Шабанов.

Ранее комитет по госустройству поддержал предложение главы республики продлить полномочия Светланы Беньяминовой.

На заседании карельского парламента 23 депутата поддержали решение, а пятеро высказались против.

Светлана Беньяминова родилась 13 августа 1973 года в городе Копейске Челябинской области. В 1997 году окончила юридический факультет Петрозаводского государственного университета. Стаж работы Беньяминовой по юридической профессии составляет более 20 лет.

С 1998 года по 2011 года она работала в органах юстиции, пройдя путь от специалиста 1 категории до начальника Управления министерства юстиции РФ по Республике Карелия.

В 2011 – 2012 гг. Светлана Беньяминова входила в состав республиканского правительства, возглавляя Государственный правовой комитет Карелии. С 2012 по 2013 годы работала первым заместителем министра юстиции республики. В 2013 году возглавила Конституционный суд Карелии.