Бензовоз перевернулся на трассе в Карелии (ФОТО)

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ДТП произошло 11 ноября в Суоярвском районе.
В группе "ГКУ РК "ОПС по Суоярвскому району" появилась информация о ДТП с участием бензовоза.
Автомобиль опрокинулся на автодороге Пийтсиеки-Лоймола. На место происшествия для оказания помощи привлекались работники пожарной части № 74 по охране поселка Лоймола.
Подробности аварии выясняются.
Ранее автобус с детьми перевернулся в Пряжинском районе.
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