Бензовоз перевернулся на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло 11 ноября в Суоярвском районе.

В группе "ГКУ РК "ОПС по Суоярвскому району" появилась информация о ДТП с участием бензовоза.

Автомобиль опрокинулся на автодороге Пийтсиеки-Лоймола. На место происшествия для оказания помощи привлекались работники пожарной части № 74 по охране поселка Лоймола.

Подробности аварии выясняются.

Ранее автобус с детьми перевернулся в Пряжинском районе.