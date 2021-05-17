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Берега водоемов Карелии очистят от мусора

Новости. Общество
10:14, 18 Мая 2021
фото: © правительство Карелии
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В районах Карелии начались экологические акции по уборке берегов реки и озер, сообщили в правительстве республики.

Субботники на берегах водоемов начались еще в апреле. Энтузиасты очистили от бытового мусора и древесного хлама более 8 километров прибрежных зон в разных районах республики.

Всего в Карелии в этом году в рамках нацпроекта «Экология» от мусора планируется очистить 136 километров прибрежных зон.

«Всех желающих видеть наши берега чистыми приглашают присоединиться к акции. Мешками и перчатками для уборки мусора организаторы обеспечат», — сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

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