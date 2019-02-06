"Беременная" от Киркорова женщина перед смертью заявила, что ее хотят убить

После смерти Светланы Сафиевой, которая была поклонницей Киркорова и считала, что ждет от певца тройню, появились новые подробности этой резонансной истории.

Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1" нашли жуткое видео, которое Светлана записала в больнице незадолго до гибели. Москвичка заявила, что ее жизнь находится под угрозой из-за операции с недвижимостью, пишет Cosmopolitan.

"У меня проходит серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством. Убийством меня, как биологически живого человека. Они заставили меня сфальсифицировать справку об отсутствии беременности, заставили под угрозой жизни. У меня голова сейчас разрывается", – призналась на камеру Сафиева.

В студию передачи пришли родственницы женщины и ее лечащий врач. Оксана, племянница погибшей, и Олеся, ее приемная дочь,узнали о смерти Светланы из СМИ. Родственницы рассказали о приступах женщины – она страдала сахарным диабетом.

Василий Шуров, лечащий врач Сафиевой, заявил, что она "отказывалась от лечения" и не верила врачам, которые признали ее беременность ложной.

Три месяца назад Светлана Сафиева заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Она требовала от певца 200 тысяч долларов на роды. В скандальной ситуации разбирался Андрей Малахов. 25 декабря Светлана была на концерте Киркорова в "Олимпийском", а потом попала в больницу, где умерла от инсульта.