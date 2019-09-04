Бесчисленные законы для предпринимателей напишут понятным языком в одном документе

Предприниматели становятся невольными правонарушителями из-за слишком большого количества законов и подзаконных актов, поэтому все они будут заменены одним документом, написанным понятным языком.

Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

По ее словам, деятельность предпринимателей регламентируется бесчисленным количеством нормативно-правовых документов. За изменениями в законодательстве невозможно уследить, что приводит к санкциям со стороны надзорных органов.

Какая работа уже проведена в этом направлении, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".