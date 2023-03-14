Бесчувственного водителя из Карелии заставили выплатить пострадавшей от него женщине компенсацию

Суд в Сегеже назначил моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП.

В прокуратуру Сегежского района обратилась 75-летняя горожанка с просьбой защитить ее права.

В июле 2022 года пенсионерка попала под автомобиль в центре Сегежи. Водитель, по вине которого и случилось ДТП, не помог ей на месте аварии, да и потом не загладил причиненный вред и даже не извинился. Между тем, женщина оказалась травмирована, и впоследствии ей пришлось лечиться.

Проверка подтвердила эти данные, поэтому прокурор подал в суд о взыскании морального труда.

Суд удовлетворил иск и взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.