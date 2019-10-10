Бесхозное строение сгорело в Карелии

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Пожар произошел 9 октября в Суоярвском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 12.03 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ст. Суйстамо. В 12.34 пожар ликвидирован.
Строение сгорело.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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