Бесхозные предметы в садике и маршрутке напугали жителей Петрозаводска

Подозрительные предметы, найденные жителями карельской столицы, стали причиной вызова сотрудников спецслужб.

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, с начала недели в столице Карелии было зафиксировано два случая обнаружения бесхозных пакетов.

Один предмет был обнаружен на территории одного из дошкольных общеобразовательных учреждений, другой - в салоне маршрутного автобуса.

О подозрительных находках сообщали граждане. На места ЧП выезжали сотрудники спецслужб. Оба обнаруженных предмета оказались безопасными.