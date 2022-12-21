«Бесперебойный и надежный ресурс»: в ОРЭС Петрозаводска рассказали о достижениях

В День энергетика представители ОРЭС Петрозаводска рассказали о том, чего удалось добиться за минувшие 7 лет, а также о планах на будущее.

Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска в свой профессиональный праздник — День энергетика — поделились достижениями и рассказали о планах на ближайшее время.

Самостоятельную деятельность по подаче электроэнергии в Петрозаводске и частично Прионежском районе ОРЭС ведет уже почти 7 лет, выполняя свою главную задачу — обеспечение потребителей бесперебойным и надежным ресурсом. К распределительным сетям подключены не только жилой фонд и промышленные предприятия, но и такие социально значимые объекты, как предприятия коммунального хозяйства, больницы, связь и телекоммуникации, образовательные учреждения.

При этом постоянно идет строительство новых сетей и электроподстанций. Суммарно за 7 лет протяженность сетей предприятия увеличилась более чем на 300 км, количество подстанций — более чем на 200 объектов. Подстанции появились во всех районах Петрозаводска.

К работам по производственной программе предприятие также подходит основательно. Каждый сезон для безаварийного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок выполняются ремонтные работы на воздушных и кабельных линиях 0,4-6-10 кВ, на понижающих фидерных центрах питания, в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях различных районов города. Проверка министерства энергетики Российской Федерации с последующим вручением ОРЭС Паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2022/23 года подтверждает, что компания достойно готовится к зиме в летний период.

Подробнее о работе ОРЭС Петрозаводска читайте в материале «Они делают мир ярче».