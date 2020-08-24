Бесплатная "Ночь кино" пройдет в Петрозаводске

В честь Дня российского кино кинотеатр "Премьер" по традиции примет участие в акции "Ночь кино", сообщили в Минкультуры Карелии.
В субботу, 29 августа, состоятся бесплатные показы трех отечественных фильмов:
17.00 – анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк – 4" (6+);
19.10 – спортивная драма "Лёд-2" (6+);
22.00 – комедия "Холоп" (12+).
Показы пройдут с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором/
Вход в кинотеатр – в защитной маске. Количество мест в зале ограничено до 30.
Бронирование мест по телефону (8142)56-28-58.
Напомним, в четверг, 20 августа, кинотеатр "Премьер" примет первых посетителей.
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