Бесплатная "Ночь кино" пройдет в Петрозаводске

В честь Дня российского кино кинотеатр "Премьер" по традиции примет участие в акции "Ночь кино", сообщили в Минкультуры Карелии.

В субботу, 29 августа, состоятся бесплатные показы трех отечественных фильмов:

17.00 – анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк – 4" (6+);

19.10 – спортивная драма "Лёд-2" (6+);

22.00 – комедия "Холоп" (12+).

Показы пройдут с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором/



Вход в кинотеатр – в защитной маске. Количество мест в зале ограничено до 30.



Бронирование мест по телефону (8142)56-28-58.

Напомним, в четверг, 20 августа, кинотеатр "Премьер" примет первых посетителей.