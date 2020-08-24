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Бесплатная "Ночь кино" пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
15:56, 25 Августа 2020
фото: © pxhere.com
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В честь Дня российского кино кинотеатр "Премьер" по традиции примет участие в акции "Ночь кино", сообщили в Минкультуры Карелии.

В субботу, 29 августа, состоятся бесплатные показы трех отечественных фильмов:

17.00 – анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк – 4" (6+);

19.10 – спортивная драма "Лёд-2" (6+);

22.00 – комедия "Холоп" (12+).

Показы пройдут с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором/

Вход в кинотеатр – в защитной маске. Количество мест в зале ограничено до 30.

Бронирование мест по телефону (8142)56-28-58.

Напомним, в четверг, 20 августа, кинотеатр "Премьер" примет первых посетителей.

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