Бесплатная презентация "Высшее образование в Финляндии" с представителем университета Savonia пройдет в Петрозаводске

Все желающие узнают о том, как поступить в университет (обучение на английском языке), требованиях для поступления, стоимости обучения и стипендиях 30 ноября.

Университет прикладных наук Савония (г. Куопио, Финляндия) и "Центр "Инициатива" приглашает на презентацию. Тема презентации "Обучение в университете Савония". Презентация состоится 30 ноября, участие бесплатное по предварительной записи по телефону: 67-18-93.

На презентацию "Обучение в университете Савония" приглашаются все желающие. На презентации можно узнать о том, как поступить в университет, требованиях для поступления, стоимости обучения и стипендиях. Можно будет задать свои вопросы и получить ответы от представителя вуза. Участие бесплатное по предварительной записи.

Обучение в университете прикладных наук Савония проходит на английском языке. На собрании посетители смогут подробно узнать о необходимом уровне знания английского языка, как поступить в вуз после окончания 11 класса или российского вуза. Какие карьерные перспективы ждут выпускника зарубежного вуза и как найти работу во время и после окончания обучения – все эти вопросы также будут затронуты на собрании.

Всех будут рады видеть на презентации 30 ноября.

Записаться на презентацию можно по телефону Центра "Инициатива": 67-18-93 или лично по адресу: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 20.

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