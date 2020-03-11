Бесплатную путевку на море разыграют в Петрозаводске в честь воссоединения с Крымом

В честь шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Карелии состоится розыгрыш туристической путевки, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В воскресенье, 15 марта, городской дом культуры разыграет сертификат на 100 тысяч рублей, которым можно будет оплатить путевку в Крым в туристической компании "Сааристо тур".



Розыгрыш будет происходить в 20.00 в соцсети "ВКонтакте" при помощи генератора случайных чисел в сообществе интернет-провайдера "Сампо.ру".

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно выполнить несколько простых условий: подать заявку в друзья городского дома культуры "ВКонтакте", вступить в группу "Сампо.ру" и поделиться записью на своей странице, закрепить и не удалять репост до 20.00 15 марта.

Страница участника должна быть подлинной и открытой. В розыгрыше могут принимать участие только лица, достигшие 18 лет. Организаторы оставляют за собой право повторно выбрать победителя, если не будут соблюдены все условия розыгрыша.

Кроме главного приза, будут разыграны и поощрительные призы, которые можно будет получить уже в понедельник 16 марта. А с главным победителем свяжутся лично и пригласят для официального вручения сертификата.

Ранее сообщалось, что "Крымскую весну" в Петрозаводске отменили из-за коронавируса.