890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
Сегодня 10:11
Подсчитан разрыв в зарплатах педагогов и директоров образовательных учреждений Карелии 2
Сегодня 15:49
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО) 7
Сегодня 01:17
Морозы идут в Карелию
Сегодня 13:57
Ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 12
Сегодня 08:52

Бесплатную путевку на море разыграют в Петрозаводске в честь воссоединения с Крымом

Новости. Общество
16:54, 11 Марта 2020
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Загрузка...

В честь шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Карелии состоится розыгрыш туристической путевки, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В воскресенье, 15 марта, городской дом культуры разыграет сертификат на 100 тысяч рублей, которым можно будет оплатить путевку в Крым в туристической компании "Сааристо тур".

Розыгрыш будет происходить в 20.00 в соцсети "ВКонтакте" при помощи генератора случайных чисел в сообществе интернет-провайдера "Сампо.ру".

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно выполнить несколько простых условий: подать заявку в друзья городского дома культуры "ВКонтакте", вступить в группу "Сампо.ру" и поделиться записью на своей странице, закрепить и не удалять репост до 20.00 15 марта.

Страница участника должна быть подлинной и открытой. В розыгрыше могут принимать участие только лица, достигшие 18 лет. Организаторы оставляют за собой право повторно выбрать победителя, если не будут соблюдены все условия розыгрыша.

Кроме главного приза, будут разыграны и поощрительные призы, которые можно будет получить уже в понедельник 16 марта. А с главным победителем свяжутся лично и пригласят для официального вручения сертификата.

Ранее сообщалось, что "Крымскую весну" в Петрозаводске отменили из-за коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
04.03.2020, 10:07
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска, уволенная за пост в Интернете про мразей, написала новый опус
07.03.2020, 13:30
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Аналитика

Сегодня 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад"
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
Сегодня 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
Сегодня 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
Сегодня 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»