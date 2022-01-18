Бесплатные курсы изучения языка жестов открылись в Петрозаводске

В столице Карелии открылись курсы для тех, кто хочет выучить жестовый язык.

Занятия по изучению языка жестов будут проходить в центре «Гармония» по адресу: ул. Балтийская, 1а по пятницам бесплатно. Об этом информирует паблик карельской власти «Республика Карелия».

«Инициатор курсов — молодой петрозаводчанин Егор Портнов, который профессионально занимается пением на жестовом языке. На первой встрече Егор исполнил песни, тексты которых сам переводит на жесты. Многие специалисты уверены, что песни — это лучший способ изучать жестовый язык», — говорится в сообщении.