Бесплатные уроки по математике и английскому пройдут на Древлянке

Записать на занятия ребенка от 3 до 11 лет можно прямо сейчас.

"Центр "Инициатива" приглашает ребят 3 - 11 лет на бесплатные занятия по английскому языку и математике. Дни открытых дверей будут проходить в новом учебном центре на Древлянке. Дети и родители смогут познакомиться с педагогами, а менеджеры помогут выбрать подходящий курс.

Английский язык для детей Центр преподает уже 16 лет. "Удивляет то, как малыши с легкостью слушают педагога и выполняют задания без помощи русского языка", говорят родители учеников. В игровой форме малыши осваивают простые фразы и слова, учатся на слух воспринимать речь носителей - на занятия к ребятам часто приходят гости из Англии и США. 27 января ребята 3-6 лет попробуют запомнить свои первые слова на английском языке с педагогом Анной Ларионовой, а 28 января уроки будут проходить для школьников 6-11 лет.

29 января Наталья Суховская приглашает дошкольников 5-6 лет на пробный урок в рамках курса "Я сам ищу решения". "Да, на занятиях мы осваиваем основы математики, но еще развиваем внимание, разного вида мышление, работаем над воображением и мелкой моторикой. Главный результат состоит в том, что здесь ребенок учится слышать и слушать, работает в команде и повышает мотивацию к обучению", рассказывает педагог. Уроки с Натальей помогут ребенку подготовиться к школе и с легкостью справляться с требованиями программы.

Занятия будут проходить по адресу: Лососинское шоссе, 31, корп. 4.

Записаться на уроки можно по телефону 67-18-81, получить подробную информацию о курсах – на сайте "Центра "Инициатива".

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