Бесплатный проезд в троллейбусах введут для ветеранов в Петрозаводске

Ветераны смогут ездить на троллейбусах в столице Карелии бесплатно с 15 мая.

О введении бесплатного проезда для ветеранов в общественном транспорте сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети. Принимая такое решение, мэр следовал примеру главы Карелии Артура Парфенчикова.

Так, с 15 мая поездки в троллейбусах будут бесплатными:

• для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих;

• тружеников тыла;

• обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;

• бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы воспользоваться льготой, при себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Кроме того, мэрия направила руководству автотранспортных компаний письмо с предложением сделать для ветеранов бесплатный проезд и в маршрутках.

Напомним, ветераны Карелии с 7 мая могут бесплатно ездить на пригородных и междугородних автобусах. Льготный проезд вводится на постоянной основе. Льготой можно воспользоваться в любое время.