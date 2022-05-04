Ветераны Карелии будут ездить бесплатно на пригородных и междугордних автобусах

Льготный проезд для ветеранов Карелии вводится на постоянной основе.

Ветераны с 7 мая смогут бесплатно ездить на пригородных и междугородних автобусах, об это сообщил глава Карелии на личной странице в социальных сетях.

– Уважаемые ветераны! С сегодняшнего дня вы можете бесплатно ездить на пригородных и междугородных автобусах наших госпредприятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис», – сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Бесплатный проезд предоставляется:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их сопровождающим;

- труженикам тыла;

- жителям блокадного Ленинграда и жителям осажденного Севастополя;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Льготный проезд вводится на постоянной основе. Льготой можно воспользоваться в любое время. При себе необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Для междугородных поездок необходимо предварительно забронировать место в автобусе по телефонам: +7(8142)72-20-12 (добавочный – 6) или +7(8142)76-10-4.