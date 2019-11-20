Бесплатный семинар для родителей пройдет в Петрозаводске

Семинар состоится 20 ноября на базе Центра диагностики и консультирования.

В паблике "Уполномоченный по правам ребенка в Карелии" сообщили о проведении бесплатного семинара "Психологическое благополучие подротска" для родителей.

Основные темы:

- особенности протекания переходного возраста;

- факторы риска, с которыми может столкнутся ребенок и семья в этот период;

- маркеры неблагополучия - на что нужно обратить внимание;

- что делать, если есть поводы для беспокойства.

Ведущая семинара – Людмила Сулима, педагог-психолог, руководитель отдела по сопровождению детей и подростков, находящихся в кризисной ситуации.

Для записи достаточно написать в личные сообщения.

Семинар пройдет в 17.00 в Студенческом переулке, 7.