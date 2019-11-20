Бесплатный семинар для родителей пройдет в Петрозаводске

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Семинар состоится 20 ноября на базе Центра диагностики и консультирования.
В паблике "Уполномоченный по правам ребенка в Карелии" сообщили о проведении бесплатного семинара "Психологическое благополучие подротска" для родителей.
Основные темы:
- особенности протекания переходного возраста;
- факторы риска, с которыми может столкнутся ребенок и семья в этот период;
- маркеры неблагополучия - на что нужно обратить внимание;
- что делать, если есть поводы для беспокойства.
Ведущая семинара – Людмила Сулима, педагог-психолог, руководитель отдела по сопровождению детей и подростков, находящихся в кризисной ситуации.
Для записи достаточно написать в личные сообщения.
Семинар пройдет в 17.00 в Студенческом переулке, 7.
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