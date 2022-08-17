Бетонщик в Карелии совершил самоубийство на работе

Госинспекция труда устанавливает причины несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником строительной фирмы.

Государственная инспекция труда в Карелии провела расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел в ООО «Строймастер» с бетонщиком.

Так, 15 июля бетонщик ООО «Строймастер» во время рабочего дня ушел в комнату общежития и совершил акт самоубийства.

По результатам расследования Госинспекция труда установила причины и обстоятельства данного несчастного случая.

«Материалы расследования будут направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц», — заявили в инспекции труда.