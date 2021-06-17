Без масок не пустят: День города Петрозаводска пройдет при строгом соблюдении эпидемиологических требований

Администрация Петрозаводска призывает гостей праздника неукоснительно следовать действующим правилам.

Основные торжества по случаю 318-летия Петрозаводска пройдут на Онежской набережной в субботу, 26 июня. Все мероприятия состоятся только в случае неукоснительного соблюдения действующих в Карелии правил участниками и гостями торжества.

Праздничные площадки будут рассредоточены, чтобы не допустить скопления людей. Сотрудники правоохранительных органов не пустят на территорию праздника гостей без масок. Напоминать действующие правила и следить за их соблюдением будут также волонтеры.

Администрация Петрозаводска призывает горожан и гостей карельской столицы строго соблюдать действующие правила и беречь свое здоровье. Масочный режим и социальная дистанция – обязательны!