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Без масок не пустят: День города Петрозаводска пройдет при строгом соблюдении эпидемиологических требований

Новости. Общество
12:37, 18 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Администрация Петрозаводска призывает гостей праздника неукоснительно следовать действующим правилам.

Основные торжества по случаю 318-летия Петрозаводска пройдут на Онежской набережной в субботу, 26 июня. Все мероприятия состоятся только в случае неукоснительного соблюдения действующих в Карелии правил участниками и гостями торжества.

Праздничные площадки будут рассредоточены, чтобы не допустить скопления людей. Сотрудники правоохранительных органов не пустят на территорию праздника гостей без масок. Напоминать действующие правила и следить за их соблюдением будут также волонтеры.

Администрация Петрозаводска призывает горожан и гостей карельской столицы строго соблюдать действующие правила и беречь свое здоровье. Масочный режим и социальная дистанция – обязательны!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-06-18 12:58:57
Раньше это был " День города", а последние годы"Дно города"! Псевдопраздник в стиле учреждения ФСИН. Строем и за забором, под четким контролем.
кир
2021-06-18 12:46:13
Можно прожить и без этого надуманного праздника, - сказал проснувшийся кот. Они жить в дисциплине не умеют.
Гость
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