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"Без объяснений": бюджет Карелии по некоторым направлениям сокращается в 5 раз

Новости. Общество
15:59, 25 Ноября 2020
фото: pixabay
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Проект бюджета Карелии на 2021 год предусматривает сокращение расходов по ряду направлений в 3-5 раз.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету депутат Владимир Семенов.

"Если кто-то сможет мне объяснить все эти коллапсы, которые происходят со снижением бюджета...Я могу понять, когда происходит снижение на 10%, на 15% - где-то мы экономим. На самом деле надо экономить бюджет – он ниже, чем бюджет этого года. Но как можно снижать в 3, в 5 и более раз без объяснений, без заслушивания, я этого не понимаю", - сказал Семенов.

На заседании комитета депутаты не получили ответа на эти вопросы.

Какие расходы сократятся больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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