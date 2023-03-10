«Без паники!» - Госкомитет по безопасности сообщил, почему в Петрозаводске прозвучал сигнал воздушной тревоги

Сегодня в Петрозаводске сработал ложный сигнал воздушной тревоги.
На своей странице в соцсети сотрудник комитета по безопасности и жизнедеятельности РК информирует, что при рассылке сообщений населению о неблагоприятных погодных условиях, сильный снег произошёл несанкционированный запуск систем оповещения.
«Специалистами ООО Защита совместно с Госкомитетом проводятся работы по устранению технической ошибки. Госкомитет просит жителей Карелии соблюдать спокойствие, никакой угрозы для населения республики нет. Извиняемся за причиненные неудобства», - сообщает сотрудник Госкомитета по безопасности.
Отметим, что пресс-служба ведомства никак не прокомментировала СМИ произошедшее.
Ранее сообщалось, что в соцсетях появились сообщения о прозвучавших в Петрозаводске сигналах воздушной тревоги, Горожане интересовались, что происходит.
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