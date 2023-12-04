«Без помощи государства не обойтись», — Шандалович рассказал, как работает господдержка для многодетных семей в Карелии

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал, как работает закон о поддержке семей с тройняшками.

В 2019 году Законодательное собрание Карелии приняло закон, благодаря которому семьи, где одновременно родились трое и более детей, могут улучшить свои жилищные условия за счет господдержки. Об этом напомнил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.



С начала действия закона возможностью получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья воспользовались восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа, сообщил парламентарий.



По его словам, общая сумма средств, выделенных из республиканского бюджета на эти цели, составила более 36 млн рублей.



«Если в семье рождается тройня, то перед родителями в большинстве случаев встает вопрос о жилье. И без помощи государства, безусловно, не обойтись», — отметил Элиссан Шандлалович. «Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии», — добавил спикер парламента.



На фото: счастливая семья Малки, которая в 2020 году смогла переехать от родственников в комфортную четырехкомнатную квартиру.