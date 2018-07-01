ФОТО и ВИДЕО: Как прошел День города в Петрозаводске

В субботу, 30 июня Петрозаводск отметил 315-летие.

Как рассказали горожане, праздник омрачила плохая погода - холод, сильный ветер и дождь.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила жителей и гостей со знаменательным событием и представила новых обладателей звания "Почетный гражданин Петрозаводска". В этом году высокого городского титула удостоены главный редактор телестанции "НКМ" Светлана Пушкина и депутат шести созывов Петрозаводского городского Совета Вячеслав Кашин. Им вручили ленты и нагрудные знаки.

"Мы гордимся нашим городом, гордимся этой славной датой. И, безусловно, вклад каждого жителя Петрозаводска очень нужен и заметен. С каждым годом город становится краше и комфортнее. И, я уверена, что будет много славных страниц в летописи Петрозаводска и в судьбе каждой семьи", - сказала Мирошни.

Одним из главных мероприятий праздничной программы стал гастрономический фестиваль "Петровский пир". На открытом огне в огромном чане сварили щи, на приготовление яства ушло более 40 кг продуктов. С дегустации супа начал визит государь Пётр Первый, который прибыл на карельскую землю вместе с супругой Екатериной.

Специально для императора шеф-повара приготовили и другие его любимые блюда - бифштекс "по-гамбургски", суп из перепёлки, ячневую кашу, мясо "По-петровски", курники, Петровские оладьи и расстегаи. Также царя и его свиту потчевали экзотической японской кухней и поили горячим чаем, который сегодня пользовался особой популярностью.

Композиция из нескольких сотен цветов появилась в День города в Петрозаводске рядом с Онежской набережной. Более 400 цветов высадили горожане, гости города и волонтеры, ставшие участниками развлекательно-экологической акции "Чистое искусство". Завершил мероприятие "Карнавал ЭкоШляп". Участниками модного показа стали горожане, смастерившие головные уборы из вторичного сырья: из молочных пакетов, полиэтиленовой пленки, бумажной соломки и других материалов.

В старом городе состоялся праздник "Иллюзии Старого города", главное событие которого стал большой летний бал. Гостей праздника ждали уличный театр, выступления артистов оригинального жанра, жанровые сценки из жизни исторических персонажей.