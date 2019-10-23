Без вести пропавшую петрозаводчанку нашли

По информации МВД Карелии, женщина пропала несколько недель назад.

Женжина ушла из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка, более двух недель назад, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

В среду, 23 октября, в полиции сообщили, что женщина найдена. Криминальной составляющей в её исчезновении нет.