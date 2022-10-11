Бездомные в Петрозаводске попросили теплую одежду

Социальный центр «Попечение» объявил сбор теплой одежды для бездомных в Петрозаводске.

Сообщение об этом появилось в группе Центра Вконтакте.

«Зима набирает свою холодную силу, сегодня на воскресном кормлении бездомных, каждый очень просил утепления», — говорится в сообщении.

Для бездомных собирают тёплые перчатки, рукавицы, носки, шапки. Так же есть потребность в тёплых свитерах, брюках, обуви и куртках.

Принести вещи можно по адресу ул. Вольная, 1 ежедневно, с 10.00 до 13.00, с подписью «для бездомных».