Бездомных псов будут отлавливать на севере Карелии

Об отлове безнадзорных животных сообщили в официальном паблике Калевальского района.

С 5 по 31 июля в поселках Калевальского района будут ловить уличных собак.



Районные власти посоветовали владельцам псов с держать питомцев на привязи.

Ранее мы писали о том, что в Карелии вводят штрафы за самовыгул домашних животных.



Авторы законопроекта предложили штрафовать граждан до тысячи рублей, должностных лиц – до трех тысяч, а юридических – до десяти тысяч рублей.



При этом за повторное нарушение потолок штрафа для граждан вырастет до трех тысяч, для должностных лиц – до десяти тысяч, а для юридических лиц – до сорока тысяч рублей.