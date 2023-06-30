Бездомных псов будут отлавливать на севере Карелии

Об отлове безнадзорных животных сообщили в официальном паблике Калевальского района.
С 5 по 31 июля в поселках Калевальского района будут ловить уличных собак.
Районные власти посоветовали владельцам псов с держать питомцев на привязи.
Ранее мы писали о том, что в Карелии вводят штрафы за самовыгул домашних животных.
Авторы законопроекта предложили штрафовать граждан до тысячи рублей, должностных лиц – до трех тысяч, а юридических – до десяти тысяч рублей.
При этом за повторное нарушение потолок штрафа для граждан вырастет до трех тысяч, для должностных лиц – до десяти тысяч, а для юридических лиц – до сорока тысяч рублей.
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