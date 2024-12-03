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«Бежали со всех ног»: лиса выскочила к тренажерам и ринулась за жителями Петрозаводска

Новости. Природа
14:23, 04 Декабря 2024
фото: © Скриншот с видео от Светланы Левкиной / VK

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Поначалу горожане просто снимали животное, но потом что-то пошло не так.

Жители карельской столицы рассказали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия о том, как к ним у тренажеров в парке «Патриот» выскочила лисица. Сначала она просто ходила и принюхивалась, а потом бросилась за ними бежать. Испуганные городане неслись сломя голову до торгового центра. Инцидент произошел поздно вечером, когда люди выгуливали свою собаку.

«Мы стали снимать её на камеру. Но лиса решила познакомиться поближе и решительно ринулась на нас. Дальнейшие события происходили без видео. Но мы бежали со всех ног в сторону торгового центра. Лиса проводила нас до колеса обозрения», — написали очевидцы.

Ранее мы писали о том, что ключевского лиса сбили в Петрозаводске. Горожане жалели животное и хотели похоронить.

 

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