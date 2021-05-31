Реклама на сайте
Прислать новость
«Выскочили на навозный запах»: Глава Петрозаводска решает проблемы со зловонием на Ключевой 4
31.05.2021 16:29
Валентина Пивненко рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии 20
31.05.2021 14:18
Юный водитель отечественного внедорожника устроил смертельную аварию на трассе в Карелии – погиб пенсионер из Мурманска 3
31.05.2021 11:55
Власти Петрозаводска предупредили о сносе незаконных гаражей на Зареке
31.05.2021 18:20
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара 12
31.05.2021 14:49

Безработица резко снизилась в Карелии при увеличении числа вакансий

Новости. Общество
09:09, 01 Июня 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСC

Потребность предприятий и организаций Карелии в работниках резко выросла в первом квартале 2021 года на фоне значительного сокращения безработицы по сравнению с прошлым годом.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата «О положении на рынке труда в Республике Карелия за 1 квартал 2021 года».

Количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости превысило 5,5 тыс. единиц, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом. На каждые 10 вакантных мест на конец апреля претендовало 19 человек не занятых трудовой деятельностью — в 1,5 раза меньше, чем год назад.

На сколько сократилась безработица, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-06-01 09:26:29
Хм. это и понятно . если смертность увеличилась .
Интересующийся
2021-06-01 09:34:20
Сеня, Кладбища переполнены, это точно, недавно навестил знакомого ,ужаснулся: сколько новых могил, и молодых ещё ...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»