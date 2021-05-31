Безработица резко снизилась в Карелии при увеличении числа вакансий

Потребность предприятий и организаций Карелии в работниках резко выросла в первом квартале 2021 года на фоне значительного сокращения безработицы по сравнению с прошлым годом.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата «О положении на рынке труда в Республике Карелия за 1 квартал 2021 года».

Количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости превысило 5,5 тыс. единиц, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом. На каждые 10 вакантных мест на конец апреля претендовало 19 человек не занятых трудовой деятельностью — в 1,5 раза меньше, чем год назад. На сколько сократилась безработица, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».