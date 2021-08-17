Безработица в Карелии резко сократилась в 2021 году

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости в Карелии во втором квартале снизилась на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Карелиястата, в среднем за месяц число зарегистрированных безработных составляло 8934 человека.

Несмотря на улучшение ситуации количество не занятых трудовой деятельностью жителей республики пока превышает «докоронавирусные» показатели.

Перед началом пандемии в Карелии в марте 2020 года на учете в службах занятости состояли 7017 человек.