Безработица в Карелии снова растет после спада прошлого года

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Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости Карелии, в третьем квартале 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2019 года.
В третьем квартале в качестве безработных было зарегистрировано 6 тыс. человек (в среднем за месяц), а в прошлом году в это же время такой статус имели 5549 человек. Официальная безработица тогда снизилась по сравнению с третьим кварталом 2018 года на 10,3%.
Какие причины называет министерство экономического развития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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