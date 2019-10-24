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Новости. Общество
10:04, 24 Октября 2019
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Безработица в Карелии снова растет после спада прошлого года

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Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости Карелии, в третьем квартале 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2019 года.

В третьем квартале в качестве безработных было зарегистрировано 6 тыс. человек (в среднем за месяц), а в прошлом году в это же время такой статус имели 5549 человек. Официальная безработица тогда снизилась по сравнению с третьим кварталом 2018 года на 10,3%.

Какие причины называет министерство экономического развития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2019-10-24 10:59:48
Хе Хе Карелиястат пошёл в разнос , не понимает , что в экономике у нас всё хорошо , со слов Медведева . Неправильно считают цифры , видимо скоро председателя Карелиястата заменят на более покладистого , " умеющего" считать как надо , а никак есть .
zanoza
2019-10-24 10:44:01
Никакого улучшения в экономике региона не происходит, рост безработицы на этом фоне естественный процесс.
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