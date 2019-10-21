Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Предпенсионеры, не сумевшие найти работу, смогут оформить пенсию на два года раньше срока.

Для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода пенсионной реформы, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости, сообщает "Газета. Ру" со ссылкой на "Российскую газету".

По данным на 1 июля 2019 года, в России 23,5 тыс. граждан предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться. Пенсионный фонд, рассмотрев этот вопрос, выделил в бюджете 4,4 млрд рублей для следующего года, 5,6 млрд рублей для 2021-го и 6,4 млрд для 2022-го — эти деньги пойдут на выплаты безработным предпенсионерам.

Напомним, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. С 2019 года начинается поэтапное повышение возраста для выхода на пенсию на пять лет — женщин до 60 лет, мужчин до 65 лет.

Изначально законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию — на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, который отметил, что условия должны быть равными.

Согласно поэтапному внедрению реформы в 2019 и 2020 году женщины будут выходить на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года. Но уже в 2021 году эти цифры составят 56,5 года и 61,5 года соответственно. В 2028 году реформа выйдет на окончательные цифры.

При этом в законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за увольнение вводится уголовная ответственность — в Уголовный кодекс добавили статью 144.1. В ней указывается, что за увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве людям, которым до пенсии остается менее пяти лет, работодателю назначается штраф в размере 200 тыс. рублей. Также для лиц предпенсионного возраста увеличивается пособие по безработице — с 4,9 тыс. рублей до 11,3 тыс. рублей сроком на один год, пишет "Газета.Ру".