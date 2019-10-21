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Новости. Общество
20:40, 21 Октября 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

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Предпенсионеры, не сумевшие найти работу, смогут оформить пенсию на два года раньше срока.

Для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода пенсионной реформы, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости, сообщает "Газета. Ру" со ссылкой на "Российскую газету".

По данным на 1 июля 2019 года, в России 23,5 тыс. граждан предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться. Пенсионный фонд, рассмотрев этот вопрос, выделил в бюджете 4,4 млрд рублей для следующего года, 5,6 млрд рублей для 2021-го и 6,4 млрд для 2022-го — эти деньги пойдут на выплаты безработным предпенсионерам.

Напомним, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. С 2019 года начинается поэтапное повышение возраста для выхода на пенсию на пять лет — женщин до 60 лет, мужчин до 65 лет.

Изначально законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию — на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, который отметил, что условия должны быть равными.

Согласно поэтапному внедрению реформы в 2019 и 2020 году женщины будут выходить на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года. Но уже в 2021 году эти цифры составят 56,5 года и 61,5 года соответственно. В 2028 году реформа выйдет на окончательные цифры.

При этом в законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за увольнение вводится уголовная ответственность — в Уголовный кодекс добавили статью 144.1. В ней указывается, что за увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве людям, которым до пенсии остается менее пяти лет, работодателю назначается штраф в размере 200 тыс. рублей. Также для лиц предпенсионного возраста увеличивается пособие по безработице — с 4,9 тыс. рублей до 11,3 тыс. рублей сроком на один год, пишет "Газета.Ру".

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Комментарии

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nae
2019-10-21 21:08:21
Интересно, а можно ли вообще как то привлечь за необоснованный отказ? По-моему, это вообще не доказуемая причина.
1677
2019-10-21 21:01:59
Ещё больше пенсов придется содержать на свои налоги
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