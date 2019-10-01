Жителей Карелии будут судить за кражу денег из пункта приема дикоросов

Мужчины проникли в помещение пункта приема, откуда похитили 62,3 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвиняемые, два безработных жителя Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили украсть из приемного пункта дикорастущих грибов и ягод, куда сами ранее сдавали собранные ими дикоросы.

Ночью мужчины демонтировали оконную раму с металлической решеткой, проникли в помещение пункта и украли деньги.

Часть этой суммы они сразу же потратили на спиртное, а остальные деньги передали другим собутыльникам.

Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд.