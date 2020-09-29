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Безработный житель Карелии расплатился за долги автомобилем

Новости. Общество
13:09, 30 Сентября 2020
фото: © Fotolia/UfaBizPhoto
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Приставы Кондопожского района рассмотрели судебное производство о долгах на сумму почти 500 тысяч рублей, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Карелии.

Житель Карелии задолжал по договору социального найма, коммунальным платежам, включая пени, задолженности по оплате государственной пошлины, задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) 471 тысячу рублей.

Должник оказался безработным, источник дохода у него отсутствует. Но, как выяснили приставы, у должника есть автомобиль Lada Priora.

Cудебный пристав вынес решение о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля.

Должник и после этого не попытался погасить долги, поэтому суд наложил арест на машину. Специалист оценил арестованное имущество в 100 тысяч рублей.

На торги Priora выставлялась дважды – последний раз за 85 тысяч рублей. Но никто ее не купил. Судебный пристав вынес предложение взыскателям о передаче автомобиля в счет долга.

Один из взыскателей согласился и принял автомобиль в счет погашения задолженности.

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