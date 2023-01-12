Безработный житель Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела

Молодой житель Кондопожского района Карелии не только забрал чужой гаджет, но и перевел с него небольшую сумму денег.

В дежурную часть полиции Кондопожского района поступило сообщение о краже. Житель одного из поселков сначала потерял свой телефон, а позже выяснил, что с его банковского счета пропали деньги.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. По версии полиции, безработный 21-летний мужчина нашел на улице мобильный телефон. Пароль для разблокировки не требовался, потому он с помощью приложения перевел себе 2, 6 тысячи рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Деньги фигурант успел потратить на свои вредные привычки, сообщили в МВД Карелии.