«Безрассудно изрисованы»: в мэрии Петрозаводска призвали уважать чужой труд

В столице Карелии вандалы разрисовали недавно покрашенные скамейки.

В паблике администрации Петрозаводска привели обращение сотрудников Городского комбината благоустройства. Там рассказали, что летом были выполнены работы по покраске скамеек в рамках муниципального контракта.

Однако «многие из покрашенных скамеек были безрассудно изрисованы и, безусловно, портили внешний вид парков и скверов», констатировали подрядчики.

Там выразили надежду, что жители Петрозаводска будут бережно относиться к имуществу и уважать чужой труд.

«Хотим, чтобы как больше людей обратили внимание на данную проблему. Возможно кто-то расскажет своим ученикам, а кто-то своему ребенку, другу и сообща мы сохраним наш город в чистоте. И тем самым Петрозаводск будет еще красивее», — выразили надежду в Городском комбинате благоустройства.