Насильник без зубов напал на жительницу Карелии в Санкт-Петербурге

На пляже в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка чуть было не стала жертвой изнасилования.

В шестом часу вечера в пятницу, 2 октября, уроженка Карелии позвонила в полицию и рассказала, что полчаса назад над ней пытался надругаться малознакомый "Артем" с которым она находилась на пляже Финского залива на Канонерском острове, сообщает "КП-Петербург".



Со слов девушки, она выпивала с малознакомым мужчиной на пляже. В какой-то момент собутыльник набросился на нее, повалил на землю и начал стягивать колготки и трусы, чтобы изнасиловать.

Однако девушка смогла дать достойное сопротивление мужчине и сбежать.



Жительница Карелии запомнила своего обидчика. Это мужчина лет 36, у него большой шрам над верхней губой и два шрама на лбу. Также у него нет трех передних зубов, темные волосы средней длины. Мужчина был одет в рабочий комбинезон и куртку сине-оранжевых цветов, а также сапоги до колен.



Девушка отметила, что при знакомстве он оставил ей свой номер телефона. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.