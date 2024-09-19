Биатлонистка из Карелии завоевала золото на Первенстве России

Спортсменка одержала победу в дисциплине кросс-спринт.
Екатерина Лянгина, биатлонистка из Карелии, одержала победу на Первенстве России среди девушек 17-18 лет в дисциплине кросс-спринт.
«Сегодня гимн России играл в нашу честь! Скрывать не буду… чертовски приятно. Спасибо Екатерине Лянгиной, она иногда балует меня этим мероприятием», — написал на своей странице ее тренер Валерий Соловьев.
Как отметили в группе «Спорт — норма жизни в Карелии», Екатерина Лянгина выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».
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