Биатлонисты из Беларуси и нескольких регионов России пробегут дистанцию в Петрозаводске
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С 21 по 23 декабря в столице Карелии на трассе спортивного комплекса "Курган" пройдут Межрегиональные соревнования на призы Владимира Драчева, сообщили в администрации Петерозаводска.
Спортсмены будут состязаться в спринте на 4,5; 6; 7,5 и 10 км с двумя огневыми рубежами и в гонке - на дистанциях 7,5; 10; 12,5 и 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
Помимо гостей из Республики Беларусь в соревнованиях примут участие лыжники из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской, Мурманской и Архангельской областей. Команду нашей республики представят биатлонисты из Петрозаводска и Костомукши.
По итогам двух соревновательных дней будут определены победители, которых наградят специальными призами от Владимира Драчева. Торжественная церемония открытия лыжного турнира состоится 22 декабря в 12:15.
Информацию о соревнованиях можно уточнить в группе Федерации биатлона РК в социальной сети "ВКонтакте".
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