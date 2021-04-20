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"Библионочь-2021" пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
18:00, 21 Апреля 2021
фото: © Министерство культуры Карелии
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Муниципальные библиотеки приглашают на «Космические путешествия», сообщили в администрации Петрозаводска.

Петрозаводск традиционно примет участие во Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2021». На этот раз она пройдёт под девизом «Книга – путь к звездам!» и будет посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Муниципальные библиотеки карельской столицы подготовили двухдневную программу «Космические путешествия» в онлайн и офлайн форматах.

23 апреля в 18.00 юных петрозаводчан ждет Библиотека №22 (Лососинское шоссе, 31, к. 5) на «Библиосумерки. Звездная станция юных космонавтов». Книжные герои Алиса Селезнева и пришелец Бум-ба приглашают читателей на театрализованный квест. Путешествуя по «инженерному», «навигационному», «капитанскому», «спортивному» и другим отсекам участники пройдут «предполетную подготовку» перед отправкой на далекую планету Павлония. За подробностями можно следить на странице «Муниципальные библиотеки Петрозаводска».

24 апреля программа «Библионочи – 2021» пройдет в онлайн формате.

В 14.00 начнутся видеочтения «Навстречу звездам». Для самых маленьких прозвучат отрывки из детских книг, посвященных полетам человека в космос. Библиотекари и писатели прочитают главы из произведений Юрия Нагибина «Рассказы о Гагарине», Алексея Леонова «Выхожу в космос», Маргариты Погореловой «Кто такой Гагарин?», Валерия Воскобойникова «Когда Гагарин был маленьким».

В 16.00 состоится интерактивное занятие «Космическое путешествие» для детей постарше. Они узнают историю освоения космоса, поучаствуют в онлайн-викторине и игре «Полет на Марс».

В 18.00 подростков пригласят на интерактивное занятие «Космовечеринка», где наряду со знакомством с основными этапами освоения космоса, юные читатели увидят видеоновости о подвиге первого космонавта Земли, а также станут участниками мастер-классов по созданию плаката «Ракета» и объемной фигуры «Инопланетный гость».

В 20.00 читателей ждет видеообзор лучших отечественных и зарубежных произведений, посвященных путешествиям в далекие галактики, «Эта необъятная Вселенная». Его авторы – библиотекари, специалисты в сфере культуры, журналисты расскажут о своих любимых писателях-фантастах и их книгах. А лекция «Познавая космос» известного киноведа Максима Иванова будет посвящена фильмам о покорении космоса и встречах с внеземными цивилизациями.

С большой программой тематической «Библионочи», охватывающей региональные мероприятия, можно ознакомиться на странице Министерства культуры Республики Карелия.

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