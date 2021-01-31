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Библиотеки Москвы проведут онлайн-путешествие в Карелию

Новости. Общество
07:25, 01 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Московские библиотеки в феврале проведут более 30 виртуальных экскурсий по России, Европе и Латинской Америке: обещают показать и Карелию.

Московские библиотеки проведут онлайн-путешествия по различным городам и странам. В список виртальных экскурсий попал маршрут по Карелии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на на официальном портал мэра Москвы.

"Приглашаем взрослых и детей совершить увлекательное виртуальное путешествие по городам и регионам России, других стран Европы и Латинской Америки. Зрителей ждут экскурсии по Москве, старинным городам на Волге, а также по Карелии и Крыму. Кроме того, можно будет попасть на карнавал в Венеции, который традиционно проходит в феврале, и посетить знаменитые музеи в Мадриде, Барселоне и других испанских городах. А любителей природных достопримечательностей ждет тур по водопадам Латинской Америки. Во время экскурсий гиды будут показывать фото- и видеоматериалы", - приводится в сообщении информация пресс-службы московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры.

Виртуальные экскурсии пройдут с 1 по 27 февраля на интернет-площадках московских читален. Полное расписание можно посмотреть на портале "Онлайн.Библиогород". Туры будут проходить как в формате прямых трансляций, так и в записи. На некоторые из них необходима будет предварительная регистрация.

Портал "Онлайн.Библиогород" был запущен как электронный ресурс с доступом к информационному контенту библиотек и культурных центров. На сайте можно бесплатно почитать произведения, посмотреть спектакли, концерты и лекции, принять участие в мастер-классах.

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