Библиотеки Петрозаводска ищут волонтеров

Помощники требуются для проведения культурно-досуговых мероприятий, сообщили в администрации Петрозаводска.

Централизованная библиотечная система Петрозаводска продолжает набор в команду волонтеров. Муниципальное учреждение ждет активных помощников, которые готовы оказать содействие в реализации творческих проектов, проведении культурно-досуговых мероприятий для взрослых и детей.

Для того, чтобы стать библиотечным волонтёром, необходимо написать на почту russia8858@yahoo.com или отправить сообщение через @ptzbiblioteki (группу ЦБС) в соцсети.

Более подробная информация представлена на сайте муниципальных библиотек: http://biblioteka.ptz.ru/news/munitsipalnie_bibliotek...

Вакансии доступны по ссылке: https://dobro.ru/organizations/10009745/info.

Координатор проекта — Юлия Игоревна Монякина. Телефон для справок: 88142744231.